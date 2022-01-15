مصدر:المناصب تجدد الخلاف بين الحلبوسي والخنجر

مصدر:المناصب تجدد الخلاف بين الحلبوسي والخنجر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن وجود انشقاق بين القوى السنية لاستغلال تجميد صلاحية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والتوجه نحو التحالف مع الاطار التنسيقي.وافاد المصدر، إن “الخلاف السني حول تقاسم المناصب الثانوية اشعل فتيل ازمة انشقاق كبيرة بين اقطاب تحالفي العزم وتقدم”.واضاف ان “رئاسة الوقف السني ووكالة وزارة العمل، فضلا عن وكالة الامن الوطني ابرز النقاط الخلافية بعد تنصيب محمد الحلبوسي والذي وعد باسناد تلك المناصب الى تحالف العزم”.واشار الى ان “قيادات سنية فتحت ابواب الحوار مع الاطار التنسيقي لضرب اتفاق التيار الصدري مع تحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني والذي نتج عنه تنصيب محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان والتي جمدت بقرار ولائي من المحكمة الاتحادية العليا”.

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