مصدر:النجيفي يؤكد على التخندق الطائفي وتشكيل تحالف سنّي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال قيادي بارز في تحالف القرار،السبت، إن “مساعي حقيقية يقودها أسامة النجيفي وخميس الخنجر وسليم الجبوري وأحمد المساري وصالح المطلك وقيادات سنية أخرى لتشكيل تحالف يتجاوز عدد مقاعده الـ70 مقعداً برلمانياً”.وأضاف القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “حراكاً جدياً بدأ لإعادة تشكيل تحالف القوى العراقية مجدداً بنسخة أخرى تجمع كل القوى السنية ضمن ميثاق شرف وقائمة مطالب موحدة”، مبينا أن “أسامة النجيفي وسليم الجبوري وأحمد المساري وصالح المطلك وخميس الخنجر وقيادات سنية تتباحث في هذا الإطار”.واوضح أن “التحالف يريد أن تكون له قائمة مطالب وشروط تمثل محافظات شمال وغرب العراق والعاصمة بغداد، وغير ذلك ستكون مثالية لا وجود لها على الساحة السياسية العراقية”.