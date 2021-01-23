مصدر:الوفد الكردي سيقدم لحكومة الكاظمي تقريراً مفصلا عن الجانب المالي والنفطي

مصدر:الوفد الكردي سيقدم لحكومة الكاظمي تقريراً مفصلا عن الجانب المالي والنفطي
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد مصدر كردي سياسي، اليوم السبت (23 كانون الثاني 2021)، أن وفد حكومة إقليم كردستان سيصل إلى بغداد الاثنين المقبل، لبحث عدد من المواضيع مع الحكومة الاتحادية.وقال المصدر في حديث ، إنه “حتى الآن لم يُحدد من سيرأس الوفد، ولكن على الأغلب فإن نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني بصحبة وزير المالية آوا شيخ جناب، سيكونان على رأس الوفد”.وأضاف، أن “الوفد سيبحث قضية حصة الإقليم في الموازنة والعراقيل الموضوعة أمام الموافقة عليها من قبل البرلمان، كما سيقدم خلال الاجتماعات تقريرا مفصلا بالأرقام عن رواتب الموظفين في الإقليم وأعدادهم، والمستحقين للحماية الاجتماعية وأعداد المتقاعدين والبيشمركة”.وأشار إلى أن “الوفد سيوضح كميات تصدير النفط بالأرقام والعائدات التي تذهب للشركات النفطية، وأيضاً الكميات التي تذهب للاستهلاك المحلي، وهي محاولة أخيرة لإقناع الحكومة بالتصويت على حصة كردستان في الموازنة”.من جهة أخرى، فإن وفداً سياسياً آخر برئاسة رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، سيزور بغداد، وسيكون معه مجموعة ممثلين عن الاتحاد الوطني وحركة التغيير للاجتماع مع قادة الكتل السياسية، من أجل محاولة إقناعهم قبل التصويت في البرلمان على الموازنة.

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