مصدر:الولايات المتحدة طالبت كردستان إيقاف التعامل مع إيران

مصدر:الولايات المتحدة طالبت كردستان إيقاف التعامل مع إيران
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، السبت، أن وفد الخارجية الامريكية الذي زار اقليم كردستان يوم أمس، طلب وبشكل صريح من القيادات الكردية ايقاف التعامل مع إيران.وافاد المصدر ، إن “الوفد حمل رسالة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وقادة الاتحاد الوطني الكردستاني ومنهم كوسرت رسول وقوباد طالباني”.وأضاف، أن “الرسالة تمثلت بأن على الكرد أن يحددوا موقفهم ويوقفوا التعامل مع إيران تجاريا وسياسيا لان ذلك سيضر بمصالحهم خاصة وان الولايات المتحدة تقوم بدعم البيشمركة عسكريا وماليا”.واشار الى أن “القيادات الكردية أصبحت في مهمة محرجة خاصة وان إيران تتغلغل بشكل كبير ولديها نفوذ واسع وتحديدا في مناطق سيطرة الاتحاد الوطني السليمانية وحلبجة”.وكان نائب رئيس وزراء اقليم كردستان قوباد طالباني، قد بحث مع وفد من وزارة الخارجية الامريكية، تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، والعلاقات بين كردستان وبغداد.وذكر المكتب الإعلامي لطالباني في بيان ، أن الأخير “أعلن للوفد الامريكي دعمه الكامل لتسريع خطوات تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان”، مبينا أن “الوفد الامريكي ترأسه ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسط”.واضاف البيان، ان “الوفد الامريكي يدعم تمتين العلاقات بين كردستان وبغداد وتطويرها وتحسينها”، لافتا الى أن “اللقاء حضره جوي هود القائم بإعمال السفارة الامريكية في العراق والجنرال بول لاكاميرا القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا وستيفن فيغن القنصل الامريكي العام في اقليم كردستان”.

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