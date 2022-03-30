مصدران:تعرض رئيس حركة الجيل الجديد إلى تهديد إيراني لإرغامه على مقاطعة جلسة اليوم

مصدران:تعرض رئيس حركة الجيل الجديد إلى تهديد إيراني لإرغامه على مقاطعة جلسة اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدران مطلعان، اليوم، عن تعرض رجل الأعمال ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد لضغط من قبل شخصيات إيرانية يخص دعمه لتحالف “انقاذ وطن” ومشاركته بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وقال المصدران ، إن “تلك الشخصيات أوصلت رسائل ضغط على شاسوار عبد الواحد لمنع مساندة تحالف (الكتلة الصدرية- الحزب الديمقراطي الكوردستاني – السيادة)”.واوضح أن “هذه الشخصيات هددت ايضاً بإيقاف مشاريع تجارية لشاسوار وإجراءات أخرى”، من دون الخوض فيها.وفي وقت سابق من اليوم ، قال رجل الأعمال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، إنه وجه أعضاء حركته بعدم المشاركة بجلسة  اليوم الأربعاء في حال عدم تحقيق مطالب تقدم بها الحركة يوم السبت الماضي.

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