مصدر:انجاز المرحلة الأولى من تدقيق رواتب موظفي الإقليم

مصدر:انجاز المرحلة الأولى من تدقيق رواتب موظفي الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوصت اللجنة الخاصة بتدقيق رواتب موظفي إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بتوطين رواتب الموظفين في المصارف العاملة بالإقليم، لقطع الطريق امام سرقتها.وقال مصدر في مكتب رئيس مجلس الوزراء اليوم، إن “اللجنة الخاصة بتدقيق رواتب موظفي إقليم كردستان، أنجزت المرحلة الأولى المتضمنة حصر الاعداد الحقيقية لموظفي الإقليم، والتي بلغت نحو 670 ألف موظف في محافظات الإقليم الثلاث فقط”.وأضاف ان “المرحلة الثانية ستبدأ باعتماد آلية التوزيع حسب الوزارات، عن طريق التحويلات المالية وحصرها بوزارة المالية الاتحادية”، مبينا أن “عملية توطين الرواتب في المصارف العاملة بالاقليم ستمكن وزارة المالية الاتحادية من صرف الرواتب عن طريقها بشكل منتظم، بعد ان اثبتت تجربة توطين رواتب الموظفين في الرئاسات الثلاث نجاحا كبيرا”.وتابع أن “اللجنة أوصت بتوطين رواتب الموظفين في الإقليم لضمان عدم سرقتها”.

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