مصدر:اندلاع الخلافات مجددا بين لاهور وبافل طالباني

مصدر:اندلاع الخلافات مجددا بين لاهور وبافل طالباني
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 السليمانية/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الاثنين، عن تفجر الخلافات وتوسعها مجددا بين الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي.وقال المصدر: إنه “تدخلت أطراف سياسية من آجل مصالحة الطرفين، لكن الخلافات توسعت من جديد بعد تعيين وهاب حلبجي قائدا جديدا لجهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني”.وأضاف أن “الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي أبدى انزاعجه الكبير معتبرا ذلك انقلابا داخل الاتحاد الوطني تم بمساعدة من الحزب الديمقراطي لزعزعة الاستقرار في السليمانية”.وأشار المصدر إلى أن “شيخ جنكي يطالب بعودة منصب قيادة مكافحة الإرهاب لوضعه السابق وعدم إجراء تغييرات أمنية إلا باستشارة قيادة الاتحاد الوطني والمكتب السياسي”.وتشهد السليمانية منذ أيام توترا أمنيا على خلفية قيام نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني بإجراء تغيير أمني شمل مدير وكالة الأمن والمعلومات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، الأمر الذي فجر الخلافات داخل الحزب.

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