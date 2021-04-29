مصدر:انسحاب مجموعة من تحالف “العزم” المرفوض من قبل الشارع السنّي

مصدر:انسحاب مجموعة من تحالف “العزم” المرفوض من قبل الشارع السنّي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي سني , الخميس , عن وجود نية لعدد من الشخصيات المهمة والمؤثرة الانسحاب من تحالف العزم  برئاسة خميس الخنجر قبل غلق باب التحالفات , عازيا ذلك الى عدة أسباب.وأفاد المصدر  , ان ” قيادات مهمة ومؤثرة بدأت تلمح بانسحابها من تحالف العزم الذي يقوده خميس الخنجر خلال اليومين الماضيين وحتى ان البعض المح بالانسحاب من التحالف قبل اغلاق موعد تسجيل التحالفات من خلال وسائل الاعلام ومنهم رئيس مجلس النواب السابق  الولائي سليم الجبوري وخالد العبيدي ” .وأضاف المصدر، ان ” التحالف بدأ يشعر بالخطر خاصة بعد ان تم القاء القبض عن ابرز مؤسسيه رئيس حزب الحل جمال الكربولي بتهم فساد وعلاقة الخنجر القوية بالحرس الثوري ومشروعها التوسعي” , مبينا ان ” استمرار اعتقاله جعل الاخرين يفكرون بالانسحاب من التحالف والانظمام الى تحالفات جديدة او دخول الانتخابات منفردين ” .تجدر الإشارة إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق أن غلق باب تسجيل التحالفات سيكون في الأول من شهر أيار المقبل.

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