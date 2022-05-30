مصدر:انشقاقات في حزب الحلبوسي

مصدر:انشقاقات في حزب الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن وجود انشقاقات في فرع حزب تقدم الذي يترأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وأفاد المصدر، إن “هناك انشقاقات في قيادات وأعضاء جزب تقدم فرع كركوك، بسبب الاتهامات التي توجه لرئيس الحزب محمد الحلبوسي بالتواطؤ بقضية المعتقلين العرب في سجون إقليم كردستان”.وأضاف أن “قيادات تقدم من المكون العربي في كركوك تشعر بالإحراج أمام جمهورها، في ظل العلاقات القوية التي تربط الحلبوسي بالحزب الديمقراطي وقياداته وتحديدا مسعود بارزاني، فيما لم تستثمر تلك العلاقات لقضية المعتقلين العرب في أربيل ولم يتم الحديث بقضيتهم”.وكان منسق هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري قد اتهم القيادات السنية بأن موقفهم ضعيفة تجاه قضية المعتقلين العرب في أربيل والذين تلغ أعدادهم بالآلاف.

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