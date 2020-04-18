مصدر:انشقاق في ائتلاف العبادي بسبب عدم انسحابه من حزب الدعوة

مصدر:انشقاق في ائتلاف العبادي بسبب عدم انسحابه من حزب الدعوة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مصدر في ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي, السبت, وجود انسحابات وانشقاقات جديدة داخل الائتلاف, مشيرا الى ان الانسحابات لم تسر على ائتلاف النصر بل امتدت لعدة قوى سياسية مختلفة.وقال المصدر ، إن “عددا من نواب ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي انسحبوا مؤخرا وذلك لعدم استجابته لطلب نواب الائتلاف بتقديم استقالته من حزب الدعوة وكذلك لوجود تأثير من بعض القوى على النواب خاصة نواب المكون السني”.وأضاف المصدر، أن “قضية انسحاب عدد من النواب وانتقالهم من كتلة الى أخرى لم يقتصر على ائتلاف النصر بل امتدد الى كافة القوى السياسية وهذا السبب الرئيسي بعدم اختيار الكتلة الأكبر”.ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “من أسباب انتقال النواب من كتلة الى أخرى أيضا هو التاثرات المذهبية”. 

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