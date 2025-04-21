مصدران سياسيان: تشكيل تحالف انتخابي يضم السوداني وأحزاب المقاومة الإسلامية في العراق

مصدران سياسيان: تشكيل تحالف انتخابي يضم السوداني وأحزاب المقاومة الإسلامية في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدران سياسيان  ،الأثنين، إنه بتوجيه من مكتب خامنئي تشكيل تحالف يضم في مرحلته الأولى تيار الفراتين بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى جانب كل من هادي العامري زعيم منظمة بدر وفالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي وميليشيات حشدوية ).وأشارت  إلى أن مباحثات جارية قد تفضي إلى انضمام كل من رئيس كتلة سند  الزعيم الاطاري وزير العمل أحمد الأسدي، وزعيم كتائب “سيد الشهداء” أبو آلاء الولائي، فضلاً عن كتلة “حقوق” المنبثقة عن  ميليشيا كتائب حزب الله.وهذه القوى كانت حتى وقت قريب تشكل العمود الفقري للإطار التنسيقي الذي قاد حكومة السوداني؛ إلا أن اتساع الخلافات دفع أطرافاً رئيسية أخرى كدولة القانون وعصائب أهل الحق إتلاف الحكمة إلى الشروع بخوض الانتخابات بأكثر من قائمة، مع الإبقاء على احتمال الاندماج مجدداً تحت الاطار بعد إعلان النتائج. وأضافت المصادر أن التحالف قد يكون برئاسة العامري أو السوداني، وسيركز البرنامج الانتخابي على الاندماج العراقي الإيراني.

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