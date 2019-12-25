مصدر:برهم صالح اجتمع مع العيداني وخرج الأخير دون تكليف رسمي

مصدر:برهم صالح اجتمع مع العيداني وخرج الأخير دون تكليف رسمي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، بأن رئيس الجمهورية، برهم صالح، اجتمع مع، محافظ البصرة، اسعد العيداني، في قصر السلام ببغداد، لحسم ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء.  واضاف المصدر ، إن “العيداني اجتمع برئيس الجمهورية لحسم ترشيحه على منصب رئاسة الوزراء وخرج دون تكليف رسمي”، مبينا أن “منصب رئاسة الوزراء سيحسم مساء اليوم بالرفض او القبول، بعد ان تتفق الكتل السياسية على مرشح للتسوية”.واضاف أن “هنالك تشاور بين الكتل السياسية حول حسم ملف منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *