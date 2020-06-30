مصدر:بعد دوس صوره بالأحذية من قبل الحشد تحالف الفتح يطالب بإستضافة الكاظمي

مصدر:بعد دوس صوره بالأحذية من قبل الحشد تحالف الفتح يطالب بإستضافة الكاظمي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مصدر نيابي في تحالف الفتح , الثلاثاء , ان رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية سلم طلب استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى رئاسة البرلمان, مشيرا الى ان الاستضافة سيتم فيها مناقشة المواضيع الثلاث والرئيسية وهي الأمنية والصحية والمالية .وأفاد المصدر, ان “رئيس كتلة تحالف الفتح محمد الغبان سلم امس الاثنين طلب استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى رئاسة مجلس النواب”.وأضاف المصدر، ان ” طلب الاستضافة يتضمن كيفية القبض على عناصر الحشد الشعبي التي كان ورئها معلومات مضللة من قبل الامريكان وكذلك الجانب الصحي وتفشي كورونا في محافظات الجنوب وماهي سبل مواجهتها”.وأوضح، “اما المحور الثالث فيتعلق بالازمة الاقتصادية والمالية وكيفية معالجة الحكومة لها وماهي الخطط التي تم اتخذها بهذا الصدد”، داعيا الى ضرورة “الإسراع بعقد الجلسة وعدم التحجج بالجانب الصحي” .يذكر ان الحشد الشعبي داس على صور القائد العام باحذية عناصره المتورطة بالارهاب والتي أطلق سراحها من قبل قاضي أمن الحشد.

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