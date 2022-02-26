مصدر:تأجيل اجتماع التحالف الثلاثي في أربيل بسبب طلب بارزاني غير القانوني

مصدر:تأجيل اجتماع التحالف الثلاثي في أربيل بسبب طلب بارزاني غير القانوني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن أسباب تأجيل انعقاد التحالف الثلاثي في مدينة أربيل والذي كان مقررا ان يضم الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة.وقال المصدر ، إن “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني طلب من أطراف التحالف الثلاثي الوقوف معه في رفض قرار المحكمة الاتحادية الأخير الخاص بقانون نفط الإقليم”.وأضاف أن “بارزاني يرى بأن أطراف التحالف الثلاثي لم يقفوا مع الإقليم في القرارات الأخيرة التي صدرت من المحكمة الاتحادية، بالتالي تم تأجيل الاجتماع إلى موعد غير معلوم حتى الآن”.وأجلت المحكمة الاتحادية موعد النظر بدعوى فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية إلى مطلع الشهر المقبل. 

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