مصدر:تأخير تمرير كابينة السوداني بسبب خلاف تحالفي السيادة وعزم على مناصب “الخبزة”

مصدر:تأخير تمرير كابينة السوداني بسبب خلاف تحالفي السيادة وعزم على مناصب “الخبزة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع في تحالف العزم ،السبت، إن “المفاوضات مع تحالف السيادة انهارت بعد إصرار الحلبوسي على ترشيح ناصر الغنام ودعمه لتولي منصب وزارة الدفاع “.واضاف ان “العزم أبلغ السيادة  جميع القوى السياسية بعدم سعيه للحصول على أية وزارة في حكومة محمد شياع السوداني وعزمه التوجه لاسقاط محمد الحلبوسي من كرسي الرئاسة”. واشار الى ان “الخلاف السني كبير على الوزارات سيما الدفاع والتجارة ما قد يؤخر إعلان التشكيل الوزارية لحكومة السوداني الى الاسبوع المقبل “.

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