مصدر:تجدد الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني حول الموازنة

مصدر:تجدد الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني حول الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن تجدد الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.وأفاد المصدر ، إنه “بعد تغريدة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي والتي طالب فيها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بعدم التدخل بشؤون القضاء تعمقت الخلافات مجددا”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني طالب حكومة الإقليم بتنفيذ الاتفاق مع بغداد، أو تسليم الموظفين رواتبهم كاملة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط وعبورها حاجز 70 دولار”.وأشار المصدر إلى أن “الاتحاد الوطني طالب نظيره الديمقراطي بالتعامل بشفافية تامة بملف النفط، وإلا فأن السليمانية ستحفظ بإيرادتها وتقوم بصرف موازنتها لوحدة”.

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