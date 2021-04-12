مصدر:تحالف”العزم” هدفه الحصول على وزارات التجارة والصناعة والكهرباء “وزارات الخبزة”

مصدر:تحالف”العزم” هدفه الحصول على وزارات التجارة والصناعة والكهرباء “وزارات الخبزة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف  مصدر سياسي مطلع اليوم الأثنين ، إن تحالف “العزم” برئاسة خميس الخنجر، عن أبرز أهدافه وخططه للمرحلة المقبلة.ويعتزم تحالف “العزم” الذي أعلن عن تأسيسه في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، خوض الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل.وانتخب التحالف بالإجماع االتاجر السياسي خميس الخنجر المصنف في قوائم الارهاب الدولية والمشمول بالعقوبات الأمريكية لمساهمته في قتل العراقيين والتعاون مع الميليشيات الإيرانية رئيسا له.ويضم التحالف كل من: خالد العبيدي، الولائي سليم الجبوري، صلاح مزاحم الجبوري، مثنى السامرائي، محمد الكربولي، جمال الكربولي، راكان الجبوري، سلمان اللهيبي، محمد العبد ربه، قتيبة الجبوري.ووفقا للمصدر فإن هذا التحالف سيكون ندا لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المنافسة على المقاعد في المناطق ذات الغالبية السنية خلال الانتخابات المقبلة.واكد المصدر ان الخنجر يسعى من هذا التحالف هو الحصول على وزارات الخبزة  مثل التجارة والصناعة والكهرباء وجعلها بيد الأخوة الكرابلة المتورطين بالفساد.

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