مصدر:تحالف إدارة الدولة اجتمع في منزل السامرائي

مصدر:تحالف إدارة الدولة اجتمع في منزل السامرائي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد ائتلاف ادارة الدولة المشكل للحكومة العراقية مساء امس الاثنين اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات.وأبلغ مصدر مطلع ؛ أن تحالف ادارة الدولة اجتمع بمكتب مثنى السامرائي وسط العاصمة بغداد، مشيرا الى “حضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ووزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني من دون حضور المالكي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *