مصدر:تحالف الحشد السياسي يعترض على 5 مرشحين للحقائب الوزارية

مصدر:تحالف الحشد السياسي يعترض على 5 مرشحين للحقائب الوزارية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، السبت (2 أيار 2020)، باعتراض تحالف “الفتح”، أحد أكبر القوى الشيعية في البرلمان، على 5 مرشحين لمناصب وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.وقال المصدر في حديث ، إن “أول الأسماء التي اعترض عليها تحالف الفتح، هو اسم مرشح وزارة الخارجية حارث حسن، والذي رشحه الكاظمي لهذا المنصب كمرشح مستقل”.وتشير قائمة منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على إنها “قائمة وزراء مسرّبة”، الى حارث حسن بأنه من مواليد 1971 من أهالي كربلاء، حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية، وزميل جامعة هارفرد الأمريكية، ويتمتع بعلاقات دولية”.وأضاف المصدر، أن “الاسم الثاني من بين أسماء الوزراء الذين اعترض عليهم الفتح، هو اسم مرشح وزارة الثقافة، هشام داوود، المولود في ديالى عام 1959 والحاصل على الدكتوراه في الانثروبولوجي، والباحث في المركز الوطني الفرنسي”.وتابع المصدر، أن “ثالث الأسماء المعترض عليها من قبل الفتح، هو اسم الأكاديمي د. حسن ناظم، من مواليد النجف عام 1965 والحاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، وقد رشحه الكاظمي لوزارة التعليم العالي”.وزاد المصدر بالقول، إن “المرشح الرابع الذي اعترض عليه تحالف الفتح، هو الأكاديمي كاظم السهلاني، وهو مستقل ومتظاهر لديه خبراء في منظمات المجتمع المدني، من مواليد البصرة، ويعتبر من الشباب، ولد في العام 1975”.أما الاسم الخامس، فقد قال المصدر إن “تحالف الفتح اعترض ايضاً على تسنم رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، منصباً وزارياً في حكومة الكاظمي”، وهو المكلف الذي اعتذر قبل تكليف الكاظمي، ومحافظ النجف الأسبق ايضاً.

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