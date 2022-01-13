مصدر:ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية ضد التجديد لبرهم صالح

مصدر:ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية ضد التجديد لبرهم صالح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن الأسباب وراء ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.وأفاد المصدر، إن “ترشيح هوشيار زيباري هو مناورة سياسية الهدف منها الضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي لايريد ترشيح برهم صالح من قبل الاتحاد لذلك نزل بمرشح قوي أمامه، ماسيجبر الاتحاد على استبداله بشخصية توافقية وأكثر مقبولية كرديا”.

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