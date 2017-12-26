مصدر:تشكيل لجان لمقابلة 30 ألف مسؤول يدير منصبه بـ “الوكالة”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل عدة لجان لتثبيت أهلية المناصب العليا التي تدار بالوكالة للتعرف على كفاءة شاغليها من عدمها.وقال المصدر، ان “اللجان تجري سلسلة مقابلات مع 30 الف من المسؤولين بالوكالة بالمناصب من وكيل وزير فما دون، للتعرف على اهليتهم وكفاءتهم”، مبينا ان “اللجان تجري المقابلات وفقا لمعايير وضعها البنك الدولي، الذي أوصى بالاستغناء نسب كبرى من المناصب الخاصة”.وأضاف ان “المرحلة الأولى من المقابلات تخص جميع الوكلاء والمدراء العامين في الوزارات، والثانية تبدأ بمدراء عامي الهيئات المستقلة، والثالثة لمدراء عامي المحافظات كافة”.وأوضح المصدر ان “اللجان يشرف عليها مكتب رئيس الوزراء، المكلف باعداد تقرير عن نتائج اللجان بحلول شباط من العام المقبل، وذلك بعد ان اعد المكتب هيكلية جديدة لمعظم الوزارات التي تعاني من الترهل الوظيفي، والدوائر التي استحدثت في الاعوام من 2006 وحتى 2014 بهدف تنصيب مجموعة اشخاص كمدراء عامين او وكلاء على حساب ميزانية لدولة.