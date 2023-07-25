مصدر:تشكيل لجنة حكومية لغلق كافة المنافذ غير الرسمية مع إيران

مصدر:تشكيل لجنة حكومية لغلق كافة المنافذ غير الرسمية مع إيران
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول ،الثلاثاء،عن تشكيل لجنة ثلاثية لحسم مصير المعابر غير الرسمية مع دول الجوار.وقال ، إن “وجود معابر غير رسمية مع إيران مثار قلق لحكومة السوداني خاصة مع تقارير كثيرة تتحدث عن تهريب  المخدرات وخروقات كبيرة تجري في تلك المعابر التي ينتشر الجزء الأكبر منها في اقليم كردستان”.وأضاف، أن” حكومة السوداني شكلت لجنة ثلاثية من أجل التحقيق في ملف المعابر غير الرسمية وتحديد مواقعها اتخاذ سلسلة خطوات وقرارات خلال 3 أشهر من الآن لحسم وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي”.وأشار إلى أن “حكومة السوداني ماضية بمبدأ الإشراف الاتحادي على جميع المعابر الحدودية دون استثناء وإغلاق المعابر غير الرسمية .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *