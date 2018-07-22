مصدر:تعزيزات عسكرية إلى السفارة الأمريكية وسط المنطقة الخضراء

مصدر:تعزيزات عسكرية إلى السفارة الأمريكية وسط المنطقة الخضراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، الاحد 20 تموز 2018، بوصول تعزيزات عسكرية إلى السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء، وسط بغداد.واضاف، إن “تعزيزات وتجهيزات عسكرية وصلت الى السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء، وسط بغداد”.وأضاف، أن “الدخول بدأ منذ ليلة السبت 21 تموز 2018، من جهة جزيرة الاعراس، بمنطقة الجادرية”.ولم يذكر المصدر فيما اذا كان هناك علاقة للاحتجاجات التبي شهدتها العاصمة بغداد الجمعة 20 تموز 2018 في ساحة التحرير بالانتشار الاميركي في المنطقة الخضراء.وشهدت الساحة تظاهرة شارك فيها المئات حاولوا عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء قبل ان تمنعهم القوات الامنية.وشهدت محافظات البصرة وميسان وذي قار وبابل والديوانية وواسط وكربلاء خلال الاسبوعين الماضيين، تظاهرات واعتصامات واسعة، للمطالبة بتحسين واقعي الكهرباء والخدمات وتوفير درجات وظيفية للعاطلين، فيما اقتحم المتظاهرون في عدد من هذه المحافظات مقار الحكومات المحلية، وهاجموا مقار حزبية بالحجارة، واحرقوا بعض المقار.وتخللت التظاهرات صدامات تكررت في عدة محافظات بين المحتجين وقوات الامن، الأمر الذي أدى لوقوع جرحى وقتلى في صفوف المتظاهرين.وبلغت الاحتجاجات ذروتها، الخميس (12 تموز 2018)، حيث اقتحم متظاهرون مقرات شركات نفطية في حقل القرنة وقام مندسون بحسب ما ذكرته الاجهزة الامنية بسلب ونهب بعض أجهزة التبريد الخاصة بالحقل، مطالبين بفرص عمل وتوفير الخدمات، في وقت اعلنت وزارة النفط توفير 10 الاف درجة وظيفية على قطاع النفط لأبناء المحافظة.ويوم الثلاثاء (17 تموز 2018)، عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة حيدر العبادي، واتخذ عدة قرارات بشأن البصرة، من بنيها فتح مشروع البصرة الكبير، ومنح صلاحيات أكبر للحكومة المحلية في ما يتعلق بالتعيينات والأيدي العاملة، وذلك بعد أيام من الإعلان عن صرف مبلغ 3 مليار دولار، لحسين واقع الخدمات في البصرة.كما شهدت تظاهرات الجمعة (20 تموز 2018) مقتل محتجين اثنين في كل من الديوانية، والنجف، واصابة 45 متظاهر بجروح.

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