مصدر:تعيين وزير التخطيط الأسبق مستشارا لرئيس الجمهورية

مصدر:تعيين وزير التخطيط الأسبق مستشارا لرئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بتعيين القيادي في تحالف الأنبار الموحد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي مستشارا لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.وشغل نوري صباح حميد الدليمي منصب وزير التخطيط في الحكومة الاتحادية التي كان يرأسها عادل عبد المهدي.

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