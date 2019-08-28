مصدر:تغييرات في المناصب الحكومية الكردستانية

مصدر:تغييرات في المناصب الحكومية الكردستانية
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 أربيل/شبكة أخبار العراق -افاد مصدر في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، أن الحكومة ستقوم بإجراء تغييرات في مناصب وكلاء الوزراء والمدراء العامين والمحافظين والقائممقامين ومديري النواحي، فضلا عن المناصب التي تدار بالوكالة اعتبارا من مطلع شهر ايلول المقبل.وافاد المصدر ، ان الذين وصلوا لسن التقاعد سيحالون على التقاعد والذين امضوا اكثر من اربع سنوات في مناصبهم سيتم تغييرهم.من جهة اخرى عبر كل من عضو الهيئة العاملة والمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قادر حمه جان وعضو برلمان كردستان عن حركة التغيير (كوران) بلين اسماعيل عن التزام حزبيهما بعمليات التغيير في المناصب الحكومية والتأكيد على انهما مع التغييرات.

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