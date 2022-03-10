مصدر:تكليف مدير جديد للحركات العسكرية في الدفاع

مصدر:تكليف مدير جديد للحركات العسكرية في الدفاع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن تكليف مدير جديد للحركات العسكرية في وزارة الدفاع.وقال المصدر ،إن “قائد عمليات ديالى السابق اللواء الركن رعد محمود البشر الجبوري تم تكليفه مديرا للحركات العسكرية في وزارة الدفاع”.هذا ولم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى.

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