مصدر:تكليف وزير الداخلية بمهام وزارة الهجرة ووزير العدل بمهام وزارة العمل

مصدر:تكليف وزير الداخلية بمهام وزارة الهجرة ووزير العدل بمهام وزارة العمل
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر في الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، بتكليف وزير الداخلية عثمان الغانمي بمهام وزارة الهجرة والمهجرين، وتكليف وزير العدل سالار عبد الجبار بمهام وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.وأضاف المصدر ، سبب هذا الإجراء إلى أن وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ووزير العمل عادل الركابي قد اصبحا عضوين في مجلس النواب العراقي ولا يحق لهما الاستمرار في منصبيهما بالحكومة العراقية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *