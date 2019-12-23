مصدر:تواطؤ عبد المهدي ونجاح الشمري وراء عدم تنفيذ أمر إلقاء القبض بحق الفريق جميل الشمري

مصدر:تواطؤ عبد المهدي ونجاح الشمري وراء عدم تنفيذ أمر إلقاء القبض بحق الفريق جميل الشمري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر امني رفيع، الاثنين، عن تواطؤ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ووزير الدفاع نجاح الشمري بتطبيق أمر القبض بحق الفريق الركن جميل الشمري المتسبب بقتل المتظاهرين في محافظة ذي قار، فيما بين أن الشمري لازال مستمرا في مهامه بجامعة الدفاع للعلوم العسكرية مستغلا غياب القائد العام وتحول الحكومة لتصريف أعمال يومية.وافاد المصدر ، إن “جميل الشمري حضر لمجلس النواب لأخذ إفادته داخل لجنة الأمن النيابية إلا إن بعض أعضاء اللجنة اعترضوا على اخذ افادته بحجة عدم وجود توجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة”، لافتا إلى إن “أمر القبض والتحقيق يجب إن يوافق عليه القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع باعتبارهما مرجعان عسكريان للشمري يأتمر باوامرهما “.وأضاف إن “عبد المهدي ووزير الدفاع نجاح الشمري متواطئين بإصدار توجيه بتفعيل القبض على جميل الشمري المتسبب بقتل المتظاهرين في محافظة ذي قار”، مستغلا غياب القائد العام وتحول الحكومة لتصريف أعمال يومية وعدم قدرتها إلى إصدار الأوامر العسكرية”.وأكد الخبير القانوني علي التميمي، في وقت سابق، أن وزير الدفاع نجاح الشمري سيواجه عقوبة السجن لسبع سنوات وفق المادة 273 لتستره على الفريق الركن جميل الشمري وعدم تسليمه للقضاء، فيما بين أن جميل الشمري سيحكم عليه بالإعدام في ميدان التحرير وسط العامة بغداد لقتله المتظاهرين في ذي قار

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