مصدر:جلسة لمحافظة بابل تمهيدا لإقالة رئيسها

مصدر:جلسة لمحافظة بابل تمهيدا لإقالة رئيسها
آخر تحديث:

الحلة/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع في بابل، اليوم الاربعاء، ان مجلس المحافظة يجري الان جلسة لاستجواب رئيسه رعد الجبوري تمهيداً لإقالته.وافاد المصدر ، ان “جلسة مغلقة تجري الان في مجلس محافظة بابل لإستجواب رئيس المجلس على خلفية التسجيل الصوتي الذي انتشر قبل ايام في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أمر فيه بضرب المتظاهرين”.وبين ان “المجلس سوف يقوم بالتصويت على إقالة رئيسه في جلسة تعقد في وقت لاحق”.يشار الى ان جلسة الاستجواب ومساعي الاقالة جاءت على خلفية انتشار تسجيلات صوتية للجبوري على مواقع التواصل الإجتماعي تضمنت منحه الاوامر للقوات الانية بضرب المتظاهرين، بالاضافة الى تجاوزه السياقات القانونية بإقالة المحافظ دون الرجوع الى المجلس.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *