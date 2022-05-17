مصدر:حاكم الزاملي لم يحترم قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء قانون الأمن الغذائي

مصدر:حاكم الزاملي لم يحترم قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء قانون الأمن الغذائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، عن تحديد يوم غد الأربعاء موعدا لتقديم مشروع قانون الامن الغذائي في مجلس النواب، بالإضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون التطبيع مع إسرائيل.وقال المصدر : إن “مجلس النواب سيعقد جلسة يوم غد الأربعاء، من أجل القراءة الأولى لقانون الامن الغذائي المقدم من قبل اللجنة المالية النيابية”.وأضاف المصدر أن “الجلسة ستتضمن أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.يأتي ذلك بعد وقت قصير أفاد فيه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بأن قانون الأمن الغذائي  سيقدم الى البرلمان للتصويت عليه، كما أشرت اللجنة المالية النيابية عوائق قضائية ودستورية تمنع البرلمان والحكومة من إقرار قوانين دعم الأمن والغذائية والمعيشي والذي رفضت المحكمة الاتحادية تشريعه بحجة أن الحكومة الحالية لتصريف الأعمال.

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