مصدر:حذف ناحية جرف الصخر من الخارطة الانتخابية لكونها خارج السيادة العراقية

مصدر:حذف ناحية جرف الصخر من الخارطة الانتخابية لكونها خارج السيادة العراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر برلماني، يوم الأحد، بوجود حراك برلماني بشأن ناحية جرف الصخر.واضاف المصدر ؛ أن حراكا برلمانيا يجري داخل اروقة مجلس النواب العراقي، من أجل حذف الدائرة الانتخابية الخاصة بناحية جرف الصخر من الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظة بابل لكونها خارج السيادة العراقية تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني .وأشار المصدر إلى أن سبب طلب حذف المنطقة يعود إلى أن الناحية خالية من السكان وتحت سيطرة ميليشيا كتائب حزب الله والحرس الثوري.وجُرْف الصخر ويسمّيها الحشد الشعبي جرف النصر وهي ناحية تبعد حوالي 60 كم جنوب غرب بغداد وشمال مدينة المسيب على بعد (13) كم، تبلغ مساحتها 50كم، يسكنها نحو 40,000 نسمة (حسب تقديرات سنة 2014)، أغلبهم من قبيلة الجنابين من الفلاحين العاملين بالزراعة؛ كونها تقع على نهر الفرات من الجهة اليمنى للنهر، غير أنها تعد الآن منطقة خالية من السكان لعدم السماح لمواطنيها بالعودة من قبل ميليشيا الحشد الشعبي.

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