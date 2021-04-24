مصدر:حراك سياسي لمنع كشف ملفات الفساد في الانبار

مصدر:حراك سياسي لمنع كشف ملفات الفساد في الانبار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مسؤول في محافظة الانبار، السبت، بوجود تحركات سياسية لمنع فتح ملفات الفاسدة حول اختفاء مبالغ مالية ضخمة في الانبار .وقال المصدر لشبكة أخبار العراق: ان ” قيادات سياسية بارزة تخشى من اصدار اوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار في حكومة الانبار الحالية والسابقة على خلفية معلومات تفيد بنية القضاء اصدار اوامر بحق مسؤولين كبار ارتكبوا عمليات فساد مالي واداري اثناء تسلمهم المناصب الادارية “.واضاف، ان” محكمة القضاء الادارية اصدرت اوامر اعتقال واستقدام على كافة اعضاء مجلس الانبار قبل حله بتهمة اختفاء مبالغ مالية ضخمة وتم في حينه اغلاق الملف ، مبينا ان” مرحلة دخول ارهابي داعش الى المحافظة وما سبقها من عمليات تهجير للمواطنين شابت العديد من المشاريع عمليات فساد مالي واداري من قبل مسؤولين كبار في المحافظة واختفاء مليارات الدنانير المخصصة للمشاريع والمهجرين وتخشى شخصيات متنفذة من فتح ملفات الفساد في الوقت الحالي خشية الاطاحة بمستقبلهم الانتخابي “.يشار الى ان حقبة ارهابي داعش شهدت اختفاء مبالغ مالية ضخمة لم يتم الكشف عن مصيرها لحد هذه الساعة في الانبار “.

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