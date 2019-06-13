مصدر:حزبي بارزاني وطالباني يرفضان فتح مطار كركوك

مصدر:حزبي بارزاني وطالباني يرفضان فتح مطار كركوك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الخميس،  بوجود جهات سياسية تضغط على سلطة الطيران المدني والنقل بعدم تقديم إجازة الفتح الرسمية لمطار كركوك الدولي.وافاد المصدر ، إن “شخصيات سياسية من أربيل والسليمانية تحركت  في الاونة الاخيرة على بغداد وتحديدا على سلطة الطيران المدني ووزارة النقل بضرورة تأخير منح إجازة فتح مطار كركوك الدولي”.وأضاف، أن “تلك الجهات تعتقد أن افتتاح المطار سيؤثر على الرحلات الجوية في مطاري السليمانية وأربيل وسيحرم وصول أغلب المسافرين الى المطارين وبالتالي طالبت هذه الشخصيات منع تشغيل المطار”.وأوضح المصدر إن “مطار كركوك الدولي وصلت نسب إنجازه إلى أكثر من ٧٥%”.

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