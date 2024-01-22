مصدر:حزب الحلبوسي في ديالى سيذهب إلى “المعارضة”

مصدر:حزب الحلبوسي في ديالى سيذهب إلى “المعارضة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي، الاثنين، تحقيق الاطار التنسيقي الأغلبية في ديالى لإدارة شؤون المحافظة خلال السنوات المقبلة.وقال ،انه “وبعد اعلان المفوضية المصادقة عل مطلعى نتائج الانتخابات رسميا بدأت فعليا مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية في ظل وجود تفاهمات مبدئية حول الاساس الرئيسية لتشكيلة حكومة ديالى المحلية”.واضاف،ان “قوى الاطار هي الاقرب لتشكيل حكومة ديالى المحلية وقيادتها لاربع سنوات مع النتائج الجيدة التي حصلت عليها وهي 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا تمثل اجمالي مقاعد مجلس المحافظة بالاضافة الى وجود تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني مايعني تحقيق مبدآ النصف زائد واحد”.واشار الى ان “العزم والسيادة هما الاقرب للتحالف مع قوى الاطار من تقدم متوقعا بان تنتقل الاخيرة الى المعارضة في مجلس ديالى خاصة وان امكانية التحالف مع الاطار مرتبطة بمستجدات حسم خيارات القوى في بغداد”.وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت المصادقة على النتائج يوم امس وسط توقعات بان تبدا مفاوضات التشكيل خلال ايام”.

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