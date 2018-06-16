مصدر:حزب الدعوة “يتصدع” بسبب الفساد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر مطلع في حزب الدعوة الاسلامية، السبت، ان الحزب يعيش ازمة عميقة وفترة من الانشقاقات حوّلته إلى 3 اجنحة في داخله.وقال المصدر، ان “هناك 3 أجنحة داخل الحزب تتصارع على رئاسته (الامانة العامة لحزب الدعوة الاسلامية) منها جناح الامين العام نوري المالكي المدعوم من مؤرخ الحزب وعميد الدعاة حسن شبّر، وجناح رئيس الوزراء حيدر العبادي، وجناح ثالث بقيادة علي الاديب” ، كاشفا عن ان “سبب تأجيل المؤتمر العام للحزب هو لوجود الخلافات ولعدم اختيار شخصية بديلة للمالكي”.واوضح المصدر ان “هناك تحركات داخل الحزب لـ(استبدال) الامين العام للحزب بحيدر العبادي، دفعت المالكي للتحرك لـ (ترميم) الحزب من الداخل واعادة هيكلته وهيبته”، مبينا ان “حيدر العبادي، والشيخ عبدالحليم الزهيري، وصادق الركابي، ووليد الحلي، وعلي العلاق يتحّركون ايضا للهيمنة على الحزب”.يذكر ان حزب الدعوة الاسلامية قد عقد آخر مؤتمر سنوي له في 20 اذار 2013 جدد فيه آنذاك انتخاب نوري المالكي أمينا عاما للحزب.والمعرف ان حزب الدعوة شهد منذ تأسيسه بداية ستينات القرن الماضي سلسلة انشقاقات ظهرت على أثرها تيارات سياسية مختلفة، من بينها تنظيم العراق الداخل، وتنظيم الخارج، والإصلاح .والعطاء.