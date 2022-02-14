مصدر:حزب بارزاني سيرشح (فاضل ميراني) لرئاسة الجمهورية

مصدر:حزب بارزاني سيرشح (فاضل ميراني) لرئاسة الجمهورية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، عن أن الحزب تقدم بثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.ويأتي ذلك غداة استبعاد مرشح الحزب هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية التي قضت بأنه لا يستوفي الشروط الدستورية.وأفاد المصدر، أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم أمس ثلاثة مرشحين إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لمنصب رئيس الجمهورية في اليوم الأخير لمهلة تقديم أسماء المرشحين”.وأوضح أن المرشحين هم كل من: فاضل ميراني وفؤاد حسين وآزاد برواري، مشيرا إلى أن قيادة الحزب تعقد اجتماعا للاتفاق على اسم شخص واحد ليكون المرشح الوحيد من بين المرشحين الثلاثة.وسيتنافس مرشح الحزب الديمقراطي مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح على أصوات أعضاء مجلس النواب العراقي للفوز بالمنصب.ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

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