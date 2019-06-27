مصدر:حزب بارزاني لايزال “يُماطل” في حسم منصب محافظ كركوك

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الخميس، تفاصيل اجتماع الحزب الديمقراطي الكردستاني مع وفد الاتحاد الوطني، حول تشكيل حكومة الإقليم، وتسمية محافظ كركوك.وأفاد المصدر، ، إن “الاتحاد الوطني ابلغ نظيره الديمقراطي استعداده تسمية وزرائه في الكابينة الحكومية لرئيس الحكومة المكلف مسرور بارزاني خلال 48 ساعة، شرط موافقة الديمقراطي على تسمية محافظ كركوك”.وأضاف المصدر، أن “الاتحاد الوطني عرض ثلاث أسماء على الديمقراطي من بين الأسماء التسعة التي كان قد عرضها سابقا، وهم كل من عضو المكتب السياسي للحزب رزكار علي، وعضو المجلس القيادي خالد شواني، ومساعد رئيس جامعة كركوك، عمر اينجة”.وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “الاتحاد الوطني ابلغ الديمقراطي في حال عدم موافقته على مرشح قيادي داخل الحزب، فأن عمر اينجة هو المرشح التوافقي كونه ليس من قيادات الحزب، كما هو الحال مع خالد شواني و رزكار علي”.وأعلن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني آسو مامند، الثلاثاء (25 حزيران 2019) عن التوصل مع المكونات والامم المتحدة في كركوك الى تفاهم من اجل تسمية محافظ جديد لها بدلا من الحالي الذي يعمل بالوكالة.