مصدر:حزب بارزاني يحرض النازحين الإيزيديين على دعم اِتفاق سنجار

مصدر:حزب بارزاني يحرض النازحين الإيزيديين على دعم اِتفاق سنجار
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر محلي في محافظة دهوك، الأحد، عن قيام قوات الأسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بإجبار العوائل النازحة على التظاهر في مخيم شاريا.وأفاد المصدر، إن “الأسايش أجبرت وبالقوة العوائل الإيزيدية النازحة التي تسكن في مخيم شاريا بمحافظة دهوك على التظاهر، وإعلان دعمها للاتفاق الأخير الموقع بين بغداد وأربيل، والمطالبة بخروج جميع الحشود من سنجار”.وأضاف المصدر، أن “فرع 14 التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني قام بإخراج كوادره في تظاهرة أخرى بناحية فايدة في محافظة نينوى، لدعم اتفاق سنجار والمطالبة بعودة الأحزاب الكردية للقضاء”. 

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