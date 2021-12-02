مصدر:حزب بارزاني يرفض تجديد ولاية ثانية لبرهم صالح

مصدر:حزب بارزاني يرفض تجديد ولاية ثانية لبرهم صالح
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أمر بعدم تجديد ولاية ثانية لبرهم صالح بمنصب رئاسة الجمهورية.واضاف المصدر ، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني أوصل رسالة للاتحاد الوطني بأنه مستعد للحديث والحوار حول المناصب ومنها رئاسة الجمهورية”.وأضاف أن “الديمقراطي أكد في رسالته بأن موضوع عودة برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية أمر غير مقبول ولا يمكن التفاوض من خلاله إطلاقاً”.

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