مصدر:حزب بارزاني يسعى لمسك كركوك من خلال المحافظ

كركوك/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع، الاحد، 28/ 10/ 2018، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني، سينال منصب محافظ كركوك، بعد ان يتركه راكان الجبوري ويؤدي اليمين الدستورية كنائب في البرلمان، فيما بين ان هذه الالية ستتم وفق القانون عن طريق قائممقام المحافظة كامل صالي التابع لحزب مسعود بارزاني.وقال المصدر ، إن “قائممقام كركوك كامل صالي من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وغادر بعد احداث 16 أكتوبر الى اربيل، لكنه عاد قبل ايام لانهاء اجازته واستئناف عمله كقائممقام للمحافظة، مع قرب انتهاء فترة حكم محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري الذي سيؤدي اليمين الدستوري كنائب في البرلمان”.واشار الى انه “وفق القانون العراقي، فانه لو ترك المحافظ منصبه، فسيحل القائممقام بديلاً عنه لادارة المحافظة”، مبيناً ان “التركمان عينوا قائممقاماً تركمانياً (فلاح يايجي) بالوكالة، في خطوة منهم لنيل منصب المحافظ بعد راكان الجبوري، لكن القانون يشترط ان يكون القائممقام بالاصالة وليس الوكالة لتسنم المنصب، لذلك عاد كامل صالي وانهى اجازته ليدير محافظة كركوك بعد راكان الجبوري”.واوضح المصدر ان “محافظ كركوك الحالي وكالة هو راكان سعيد الجبوري، وكان نائب المحافظ السابق نجم الدين كريم، لكن بعد 16 تشرين الاول 2018 ووفق القانون وبتكليف من رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي عُين الجبوري محافظاً”.وختم انه “بعد ان يذهب محافظ كركوك الحالي راكان الجبوري الى بغداد لاداء اليمين الدستوري كنائب في البرلمان، فان كامل صالي سيستلم منصب محافظ كركوك وفق القانون”.