مصدر:حزب بارزاني يفرض على حزب طالباني ترشيح”لطيف رشيد” لرئاسة الجمهورية

مصدر:حزب بارزاني يفرض على حزب طالباني ترشيح”لطيف رشيد” لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الاحد ، عن ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ابلغ حزب الاتحاد الكردستاني بتقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.وقال المصدر ، ان بارزاني ابلغ بافل طالباني بتقديم مرشح واحد بدل من النزول بـ اربعة مرشحين.واضاف ان بارزاني ابلغ الاتحاد الوطني بسحب برهم صالح مقابل سحب هوشيار مرشح الحزب اليمقراطي.ووفقا للمصدر فان بارزاني رشح لطيف رشيد لمنصب رئاسة الجمهورية.وفي الوقت الذي اكد فيه عضو بالاتحاد الوطني ان برهم صالح هو المرشح الاوفر حظاً لشغل المنصب، جدد عضو بالديمقراطي الكردستاني رفضه التجديد لبرهم صالح، فيما أشار إلى ترشيح هوشيار زيباري بشرط واحد.ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، ان برهم صالح ما زال المرشح الاوفر حظاً لشغل منصب رئيس الجمهورية.واضاف ان برهم صالح ما زال الشخصية الاوفر حظا والأكثر مقبولية من اغلب القوى السياسية لشغل المنصب، وهو ما زال المرشح الوحيد والأوفر حظا للترشح من الاتحاد ضمن استحقاقنا الانتخابي لشغل منصب رئيس الجمهورية.اما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد جدد رفضه التجديد ل‍برهم صالح بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، فيما أشار إلى ترشيح هوشيار زيباري بشرط واحد.وقال عضو الحزب، مهدي عبد الكريم، إن المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية إذا لم يكن بالتوافق بين الحزبين الكرديين، وموافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بدرجة أساس، فلن يمر.واضاف أن برهم صالح مقبول فقط من قبل حزب الاتحاد، وحال تم الإصرار عليه، فيتجه الديمقراطي إلى ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.

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