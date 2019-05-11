مصدر:حزب طالباني حصل على حصته من المناصب

مصدر:حزب طالباني حصل على حصته من المناصب
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، اليوم السبت، عن حسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عدد من المناصب السيادية المخصصة له بحكومة الإقليم، فيما يفاضل بين عدة شخصيات لمناصب أخرى.وافاد المصدر، إن “الاتحاد حسم منصب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، ولم يرشح للمنصب سوى قوباد طالباني، والذي سيرشح لولاية جديدة”.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يفاضل بين (عماد احمد) و (حاكم قادر) اعضاء المكتب السياسي للحزب لشغل منصب النائب الثاني لرئيس اقليم كردستان”.وتابع المصدر، أن “منصب رئاسة البرلمان، وهو من حصة الاتحاد يتنافس عليه بيكرد طالباني، وريواس فائق، وتعد طالباني الاقرب في التصويت الذي سيحسمه المجلس القيادي في اجتماعه الاسبوع المقبل”.وكان برلمان إقليم كردستان، قد أقر الأربعاء (8 أيار 2019)، مشروع قانون “تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وتعديل طريقة انتخاب رئيس الإقليم لحين إقرار دستور الإقليم” بـ 89 صوتاً.قبيل ذلك أجرى اقليم كردستان نهاية أيلول 2018 الانتخابات النيابية، قبل أن تضع النتائج الحزب الديمقراطي أولاً، بحصوله على أكثر 45 مقعداً نيابياً.وطوال الأشهر التي تلت اعلان نتائج الانتخابات، فشلت مفاوضات الأحزاب الكردية في الوصول إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة، رغم توصلها لاتفاق بأن يترأس نيجرفان بارزاني الإقليم، ومسرور بارزاني الحكومة الخاصة به.

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