مصدر:حزب طالباني ينهي مقاطعته لجلسات برلمان كردستان

مصدر:حزب طالباني ينهي مقاطعته لجلسات برلمان كردستان
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- قررت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، إنهاء مقاطعتها جلسات برلمان كردستان وحضور جلسة اليوم.وقال مصدر سياسي،إن “كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني قررت المشاركة في جلسة برلمان الاقليم التي ستعقد اليوم”.وأضاف، أن “جلسة اليوم، سيتم فيها تكليف مرشح الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني لرئاسة حكومة الاقليم واعطائه مهلة 30 يوما لتقديم الكابينة الحكومية”.وقاطعت كتلة الاتحاد جلسة برلمان كردستان، (الثلاثاء 28 أيار 2019)، التي جرى فيها انتخاب نيجرفان بارزاني، رئيساً لإقليم كردستان بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين، متهمة الحزب الديمقراطي بالإخلال بالاتفاق السياسي.

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