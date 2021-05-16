مصدر:حكومة البارزاني تمنع أي وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

مصدر:حكومة البارزاني تمنع أي وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الأحد، عن قيام السلطات في إقليم كردستان وتحديدا في مدينة أربيل بمنع أي وقفات للتضامن مع الشعب الفلسطيني.وقال المصدر ، إن “مجموعة من المواطنين برفقة أئمة المساجد أرادوا إقامة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد أداء صلاة الجمعة الماضيبة لكن تم منعهم”.وأضاف أن “المنع يأتي لأسباب سياسية وذلك خوفا من الحرج الذي ستقع به سلطات إقليم كردستان خصوصا في ظل الحديث عن وجود علاقات تربط بين الإقليم والكيان الإسرائيلي وهو الامر الذي تنفيه كردستان باستمرار”.وكانت عدد من الوقفات الشعبية التي نظمها الشعب العراقي في عدد من المحافظات العراقية، بعد قصف الكيان الصهيوني ضد المدن الفلسطينية المحتلة. 

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