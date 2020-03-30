مصدر:حكومة الزرفي تضم مجموعة من” الخبراء والتكنوقراط”

مصدر:حكومة الزرفي تضم مجموعة من” الخبراء والتكنوقراط”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الاثنين، عن إكمال الأخير كابينته الوزارية، التي قال إنها من “الخبراء والأكاديميين المستقلين”.وافاد المصدر الذي رفض ذكر اسمه ، أن “هناك عددا من القوائم تحتوي على أسماء المرشحين تم دراستها من قبل رئيس الوزراء المكلف من أجل اختيار الأنسب لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة”.وأضاف أن “الزرفي شارف على أنهاء ملف الكابينة الوزارية بعد اختيار عدد من المرشحين لهذه المنصب”، مشيرا إلى أن “المرشحين الذين تم اختيارهم للحكومة من جميع المكونات العراقية  من الخبراء والأكاديميين المستقلين”.

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