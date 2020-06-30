مصدر:حكومة مسرور طالبت السفارة الأمريكية بالضغط على بغداد لتخفيف شروطها بشأن الملف المالي

مصدر:حكومة مسرور طالبت السفارة الأمريكية بالضغط على بغداد لتخفيف شروطها بشأن الملف المالي
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مطلع، الثلاثاء (30 حزيران 2020) طلب قدمته حكومة اقليم كردستان، الى السفارة الامريكية بالتدخل لتقريب وجهات النظر، مع الحكومة الاتحادية، وتخفيف الشروط التي فرضتها بغداد.وافاد المصدر: “بعد الاجتماعات المكثفة لوفد حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، وعدم التوصل إلى حلول بعد فرض بغداد شروطا عديدة بينها تسليم النفط كاملا، وتسليم 50% من عائدات المنافذ الحدودية، وفتح معبر تابع لبغداد يقع بالقرب من ابراهيم الخليل وعدم تحمل الديون التي بذمة حكومة كردستان طلبت حكومة الأخيرة من السفارة الامريكية التدخل”.وأضاف أن “وفد حكومة اقليم كردستان اجتمع مع السفير الأمريكي، كما أن رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني اجتمع مع مسؤول أمريكي، وطلب منه التدخل لتقريب وجهات النظر، وتقليل شروط بغداد التي وصفتها حكومة كردستان بأنها تعجيزية وغير دستورية”.وبين، أن “حكومة الإقليم طلبت تخفيف الشروط مراعاة للأزمة الاقتصادية والضائقة التي تمر بها حكومة الإقليم وذلك كي تتمكن من دفع رواتب موظفيها لأنه بهذه الشروط من الصعب التوصل لاتفاق شامل”.وأشار إلى أن “السفارة الامريكية في اجتماعها الأخير مع وفد حكومة إقليم كردستان طلبت منهم الجدية والمصداقية أكثر في المفاوضات وترك المصالح الشخصية”.

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