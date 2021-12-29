مصدر:حل الحشد مطلب شعبي والصدر “تعهد”بذلك

مصدر:حل الحشد مطلب شعبي والصدر “تعهد”بذلك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مقرب من “الحنانة” مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري في النجف، الاربعاء، عن مصير الحشد الشعبي في ظل حكومة الأغلبية الوطني التي تسعى الكتلة الصدرية تشكيلها.ومن المنتظر أن تسارع الكتلة الصدرية الخطى في محادثاتها خلال الأيام المقبلة مع بقية القوى السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج .تسعى الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع القوى السنية والكردية الفائزة بالانتخابات، بخلاف ما جرت عليه العادة في الدورات السابقة التي شهدت ولادة حكومات توافقية بمشاركة جميع القوى السياسية.واضاف، إن “الحكومة القادمة ستعمل على التعامل مع الحشد الشعبي وفق البرنامج الحكومي الجديد الذي ستكشف عنه الكتلة النيابية الاكبر”.وأوضح أن “الكتلة الأكبر وضعت ضمن برنامجها الحكومي آلية للتعامل مع الحشد الشعبي تقوم على تقليل التخصيصات المالية المحددة له ضمن الموازنة العامة”.وتابع المصدر بالقول، شريطة عدم ذكر اسمه لحساسية المعلومات، “كما أن هناك مقترحا يصار إلى دمج عناصره المثبتين رسميا مع المؤسسات الامنية والعسكرية”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر سيترك للنقاشات المقبلة”.ولطالما وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فصائل في الحشد الشعبي بـ”الميليشيات الوقحة”، دون الإشارة إلى أسماء محددة.يذكر ان وجود الحشد معرقل لتحقيق الإصلاح  واستقرار البلد لكونه الذراع التدميري الإيراني ضد العراق.

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