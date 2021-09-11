مصدر:حملة اعتقالات بقيادة بافل ضد أتباع لاهور

مصدر:حملة اعتقالات بقيادة بافل ضد أتباع لاهور
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، أن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، سيشن حملة اعتقالات ضد العديد من رجال الأعمال القريبين من شيخ جنكي، بمدينة السليمانية.وأفاد المصدر ، إن “حملة اعتقالات ستبدأ بعد صدور مذكرات بحق تجار ورجال أعمال ومقاولين في إطار خطة الإصلاح”.وأضاف، أن “أغلب الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض هم من المقربين للرئيس المشترك الآخر لاهور شيخ جنكي”.وأكد المصدر، أنه “قد وقع خلاف بين جنكي وطالباني أدى لابعاد جنكي وسحب جميع الصلاحيات منه والطلب منه مغادرة كردستان”.

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