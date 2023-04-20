مصدر:حملة كبرى لغلق “صالات القمار والدعارة” العائدة لميليشيات الحشد الولائية

مصدر:حملة كبرى لغلق “صالات القمار والدعارة” العائدة لميليشيات الحشد الولائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أطلق وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، حملة كبرى تستهدف صالات الروليت المخفية  العائدة لميليشيات الحشد الولائية في العاصمة بغداد.وقال مصدر مطلع ، إن”الشمري أطلق حملة كبرى ضد صالات الروليت التي تعمل بصورة مخفية العائدة لميليشيات الحشد الولائية في العاصمة بغداد وتم إغلاق أربع صالات في مناطق متفرقة من العاصمة”.وأضاف، أن”الحملة أسفرت أيضا عن اعتقال نحو 200 شخص داخل صالات الروليت وأماكن القمار والخمور وهذه مجرد البداية والصالات مخصصة للقمار والدعارة “، مبينا أن”الحملة مستمرة وهي جزء من تلبية وزير الداخلية لشكاوى سكان العاصمة بغداد”.وأشار إلى، أن”الحملة لا تستهدف صالات الروليت فقط، أنما تشمل حتى مراكز التجميل غير المجازة والتهريب والأعمال غير القانونية التي تنفذها ميليشيات الحشد الشعبي”.

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