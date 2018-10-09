مصدر:خالد شواني محافظ كركوك الجديد

مصدر:خالد شواني محافظ كركوك الجديد
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كركوك/شبكة اخبار العراق- أفاد مصدر كردي بارز، الثلاثاء (9 تشرين الأول 2018)، بأن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني سيتبوأ منصباً مهماً خلال الفترة القريبة، متوقعاً ان يعيّن شواني محافظاً لكركوك.وافاد المصدر، إن “تغير الأجواء السياسية بعد انتخاب برهم صالح رئيساً للجمهورية دفعت الى ظهور معادلات جديدة وغير متوقعة بالنسبة للكتل والسياسية”، مضيفاً أن “احدى النتائج غير المتوقعة من المعادلات المفاجأة ان يتولى عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني منصب محافظ كركوك بعد وصول حزبه الى اتفاق حاسم مع بعض القوى التركمانية والعربية”.وأوضح المصدر، أنه في حال “إذا ما تم اختيار شواني محافظاً لكركوك سيتولى منصباً بارزاً في رئاسة الجمهورية، إلا أن فرصة تولي منصب محافظة كركوك هي الأوفر حظاً من بين المنصب الآخر”.وأكد المصدر، أن “الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت كثيرة على الساحة السياسية في اقليم كردستان وكركوك أيضاً، بعد اختيار برهم صالح رئيساً للجمهورية واعلان نتائج انتخابات برلمان اقليم كردستان”.

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